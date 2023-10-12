وزير النفط العراقي يؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ

أكد نائب رئيس مجلس شؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سعى بغداد في الوقت الحالي إلى تحديد المسارات المهمة لاستثمار الطاقة المتجددة، وتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم / الخميس أن ذلك يأتي على هامش مشاركة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بمنتدى أسبوع الطاقة الروسي بدورته السادسة في موسكو".

وأكد عبد الغني أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ والتقليل من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة"، مشيرا إلى أن العراق يسعى إلى تحديد المسارات المهمة لاستثمار الطاقة المتجددة، وتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة، لتعزيز الإنتاج الوطني من خلال زيادة ودعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام".

وأشار إلى أهمية التواصل والتعاون مع الدول المنتجة للنفط والمنظمات والجهات المعنية لبلورة رؤية واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية"، مبينا أن المشاركة في المنتديات التخصصية هي فرصة للاطلاع على آخر المستجدات والبحوث والأوراق التخصصية بمجال الطاقة والمناخ، إلى جانب اللقاء بوزراء النفط والطاقة والمسؤولين في دول العالم، لتعزيز العلاقات والتعاون وبما يخدم المصالح المشتركة".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس وفد العراق بمنتدى الطاقة الروسي.

