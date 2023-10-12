الإحصاء: 13 مليون نسمة عدد الفتيات في العمر 6 -17 سنة بمصر عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً بمناسبة اليوم العالمي للفتاه الذي يحتفل به يوم 11 اكتوبر من كل عام، وفق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الفتيات عام 2011، ويهدف اليوم العالمي للفتاه إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، وحق المراهقات في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة وغيرها.

وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات الإحصائية للفتاه على مستوي العالم، انه بلغ عدد الفتيات علي مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنه) حوالي 777 مليون فتاه بنسبة 9.7% من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8 مليار نسمه تقريبا.

واوضح انه هناك 21% نسبة زواج الفتيات تحت سن 18 سنه في العالم بمقدار 12 مليون فتاة تتزوجن سنويا.

ولفت الجهاز الى أهم المؤشرات المتعلقة بالفتاة في مصر وذلك في ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض، طبقاً لتقديرات السكان في يوليو عام 2023 بلغ عدد الفتيات بالفئه العمرية (6 -17 سنه) في مصر 13 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5 % من إجمالي السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3% من اجمالي السكان المقدر بـــ 105 مليون نسمه في يوليو عام 2023.

وأوضح الجهاز انه طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي لعامي (2021/2022) يبدأ التعليم الأساسي في جمهوريه مصر العربية من سن 6 سنوات وكانت البيانات كتالي:

- بلغت نسبة الفتيات المتسربات من التعليم في المرحلة الابتدائية في الفئة العمرية (6-11 سنه) حيث

- بلغت 0.17 % وبلغت نسبة الفتيان المتسربين من المرحلة الإبتدائي في نفس الفئة 0.23%.

كما ارتفعت نسبة الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية في الفئة العمرية (12-14 سنه) حيث بلغت 1.1% بينما انخفضت نسبة التسرب للفتيان في نفس المرحلة حيث بلغت 0.7%.

وأوضح الجهاز انه بلغ معدل الانتقال النسبي من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الإعدادية في نفس العام للفتيات 98.8%مقابل 97.5% اجمالي اعداد الفتيان في نفس المرحلة.

وبلغ معدل الإنتقال النسبي من المرحلة الاعدادية الى المرحلة الثانوية في الفئه العمرية (15-17 سنه) وما في مستواها بين عامي (2020/2021- 2021/2022) للفتيات بالثانوي العام 45%، وفي الثانوي الصناعي 13.7%، الثانوي التجاري العام 20% ، الثانوي الفندقي 0.9% ، الثانوي الزراعي 1.4%.