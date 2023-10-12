علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة أمريكا للإسكواش

اقترب علي فرج، وهانيا الحمامي، لاعبا وادى دجلة، خطوة من تحقيق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية، بعد تأهلهما للدور نصف النهائي للبطولة، ليواصلا حصد الألقاب الكبرى المحلية والدولية، وتعزيز الريادة المصريه للعبة الإسكواش عالميًا.

حيث حجز علي فرج لاعب وادى دجله، أول تذكرة صعود للدور نصف النهائي لبطولة أمريكا، بفوزه على اللاعب ميجيل رودريجيز المصنف الـ13 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (7-11) (11-5) (11-8)، ليقترب البطل العالمي من اقتناص ثالث ألقابه في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يلتقي "فرج"-المصنف الأول عالميًا- غدًا مع طارق مؤمن المصنف الـ8 عالميًا.

ولحقته إلى الدور نصف النهائي هانيا الحمامي لاعبه وادى دجله والمصنفة الثانية عالميًا، بعد تغلبها على البلجيكية نيلي جيليس- المصنفة الـ6 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-8) (11-7)، وتلتقي "الحمامي" مع اماندا صبحي- المصنفة الـ5 عالميًا.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام هذا العام في مدينة فيلادلفيا، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، روان العربى، هانيا الحمامى، ونور الطيب.