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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة حول مقتل شاب على يد شقيقه بحلوان بسبب 100 جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة بشعة شهدتها منطقة حلوان، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه، وتسديد له عدة طعنات بمطواة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات مالية بين الجاني وشقيقه الضحية بسبب 100 جنيه وراء وقوع الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، بمنطقة عرب الوالدة، مفاده مقتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة بينهما.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب ثلاثيني، مصاب بعدة طعنات نافذة.
بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وبين شقيقه بسبب خلافاف بينهما، وتطور الأمر لمشاجرة واعتدى المتهم على شقيقه بمطواة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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