بالفيديو.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على قطاع غزة

أفاد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة.

وذكر "جبر" في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا لعائلة بمنطقة جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة، كما أسفر القصف عن تدمير منزل بالكامل في مخيم الشاطئ.

وأضاف أن أطقم الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية نقلت المصابين لمستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة.

وأوضح أن طواقم الإسعاف بوزارة الصحة انتشلت في وقت سابق فجر اليوم الخميس، جثامين 18 شهيدًا، ونقلت عددًا من الجرحى إلى المستشفيات بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأعلنت الأمم المتّحدة فجر الخميس، أنّ أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.