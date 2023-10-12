بالصور.. "عمرو شحاتة" يترأس لجنة المقابلات لاختيار وكيلًا جديدًا لإدارة مطروح التعليمية

ترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل إدارة مطروح التعليمية، وذلك بمقر مكتب وكيل الوزارة في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة ضمت فى عضويتها كلا من إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، ومنال أحمد جبر مدير إدارة الشؤون القانونية، ودينا عبدالله إمام مدير إدارة التنسيق.

وأكد مدير المديرية أن اللجنة قامت بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لتلك الوظيفة الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة؛ لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

وأردف شحاتة أن اللجنة تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي، متمنيًا لجميع للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية النجاح والتوفيق.

“شحاته” يترأس لجنة المقابلات لاختيار وكيلاً جديداً لإدارة مطروح التعليمية

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