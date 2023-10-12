رئيس جامعة السويس يتفقد المركز الجامعي للتطوير المهني.. صور

زار الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس المركز الجامعي للتطوير المهني، اليوم الخميس، وكان في استقبال دكتور أحمد دندش رئيس، دكتور أحمد أبو الحسن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني وأعضاء المركز وعدد من الطلاب والمتدربين بالمركز.

وتجول "حنيجل" بالمركز حيث أجرى حوارات مع الطلاب المتدربين واستمع إلى وجهات نظرهم في الخدمات التي يقدمها المركز، وأكد "رئيس الجامعة" على الجميع بضرورة الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المركز فيما يتعلق بتطوير المهارات والإمكانات لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل.

كما أشار "حنيجل" إلى فكرة تغيير مفهوم كليات القمة موضحًا أن القمة الحقيقية هي في التفوق الذي يأتي من تطوير المهارات والقدرات ومواكبتها لسوق العمل، حيث إن الفترة القادمة ستشهد انقراض العديد من الوظائف التقليدية، وظهور أنماط جديدة من الوظائف التي تعتمد على مهارات غير تقليدية لا بد أن تتوافر في الخريج.

من جانبه فقد أعرب "دندش" عن سعادته للتعاون بين معامل مكة وجامعة السويس ممثلة في مركز التطوير المهني الذي يقدم مجموعة مميزة من الخدمات تمكن المتدرب من تطوير مهاراته، لتنمية مفهوم تسويق الذات لدى المتدربين، كذلك لا بد من تنمية التفكير خارج الصندوق لاستخراج أفكار إبداعية قادرة على حل المشكلات بطريقة غير مألوفة.

وفي نهاية الجولة قام رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين على الدورات التدريبية التي يقدمها المركز.

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