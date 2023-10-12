الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن العدد الإجمالي للنازحين من غزة بسبب الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأوضحت أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف، منذ شنّت حركة المقاومة هجومًا مباغتًا على بلدات بجنوب دولة الاحتلال، السبت الماضي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا"، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي، ليصل إلى 338934 نازحًا.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد توعد، أمس، بسحق حركة المقاومة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في مقابل إطلاق المقاومة صواريخ على إسرائيل.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.