الرئيس الروسي يصل قرغيزستان فى أول زيارة خارجية منذ صدور مذكرة دولية بتوقيفه

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى قرغيزستان، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده، وفق ما أفادت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي مع نظيره القرغيزي صدر جباروف، قبل أن يشارك، يوم غد الجمعة، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وتعد هذه أول رحلة خارجية لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده في مارس الماضي، بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.