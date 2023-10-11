ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تؤكد مقتل 22 مواطنًا أمريكيًا في إسرائيل

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل لقوا حتفهم في إسرائيل.

وجاء في بيان للوزارة "لقي 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل حتفهم نتيجة أعمال العنف المستمرة في إسرائيل".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يمثل هذا العدد زيادة عما كان عليه قبل يوم واحد فقط، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 14 أمريكيًا كانوا من بين القتلى.

ومن جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الاربعاء إن هناك 17 أمريكيا ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة "نعلم أن هذه الأرقام من المرجح أن تزيد في الأيام المقبلة".

ads
وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل جو بايدن
ads