تجديد الثقة في المهندس ناصر حسن وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالغربية

أصدر اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاربعاء قرارًا بتجديد الثقة للمهندس ناصر حسن مديرا لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمدة أخرى.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد قرر تكليف المهندس ناصر حسن وكيلًا للوزارة بمحافظة الغربية منذ عام 2019 وحتي الان.

الجدير بالذكر أن قرار الوزير اليوم يرجع تقديرًا للمهندس ناصر حسن لجهودة المبذولة واعمالة الملموسة داخل المديرية خلال السنوات الماضيه والدور الذى لعبة من أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها من قبل الوزارة.

وقدم المهندس ناصر حسن مدير المديرية خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ثقتهم الغالية ودعمهم الدائم المستمر متمنيًا من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.