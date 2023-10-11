سلة الأهلي تخسر أمام سلا المغربي وتفشل في التأهل لنهائي البطولة العربية للأندية "صور"

فشل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في التأهل لنهائي البطولة العربية للاندية بعد الخسارة من سلا المغربي بنتيجة 85 - 78 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في نصف نهائي النسخة الـ35 المقامة في قطر.

وضرب فريق سلا المغربي موعدا مع بيروت اللبناني في النهائي عند الساعة السادسة ونصف مساء غدًا الخميس في نهائي البطولة العربية للأندية في نسختها الـ35 بحثا عن اللقب الثاني في تاريخ المارد الأحمر.

تقدم فريق سلة الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 25 - 17، وواصل الأحمر الحفاظ على تقدمه لينهي الشوط الأول متقدم بنتيجة 42 - 36.

وفي الفترة الثالثة عاد فريق سلا للمباراة وتقدم لكن الأهلي استعاد توازنه في الثواني الاخيرة لتنتهي الفترة بنتيجة التعادل 55-55، وفي الفترة الرابعة والأخيرة تقدم سلا المغربي لينهي المباراة لصاله ويتاهل للنهائي.

وكان فريق بيروت اللبناني تأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الكويت الكويتي حامل اللقب في نصف النهائي.

وتغلب بيروت اللبناني على الكويت الكويتي بنتيجة 101 - 97 مساء اليوم على صالة الغرافة في نصف نهائي البطولة العربية للأندية في نسختها الـ35 المقامة حاليا في قطر.