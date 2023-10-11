بسبب القصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن غزة بالكامل بعد استهداف المحطة الوحيدة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عموم القطاع.

وكانت حكومة حماس في قطاع غزة قد سبق أن حذرت من نفاذ كميات الوقود الموجودة، ما ينذر بظلام دامس على مواطني القطاع، وتوقف بقية الخدمات الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة بالقطاع قوله إن القطاع يوشك على أن يعيش في ظلام حالك، نتيجة عدم وجود الوقود وقصف الاحتلال الإسرائيلي للمحطة الوحيدة التي تغذي قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن الأزمة تكمن في عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء للمستشفيات، التي تتلقى يوميًا المئات من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.