ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بسبب القصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن غزة بالكامل بعد استهداف المحطة الوحيدة

قصف غزة
قصف غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عموم القطاع.

وكانت حكومة حماس في قطاع غزة قد سبق أن حذرت من نفاذ كميات الوقود الموجودة، ما ينذر بظلام دامس على مواطني القطاع، وتوقف بقية الخدمات الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة بالقطاع قوله إن القطاع يوشك على أن يعيش في ظلام حالك، نتيجة عدم وجود الوقود وقصف الاحتلال الإسرائيلي للمحطة الوحيدة التي تغذي قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أن الأزمة تكمن في عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء للمستشفيات، التي تتلقى يوميًا المئات من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ads
الاحتلال الإسرائيلي استهداف كهرباء وسائل إعلام فلسطينية قوات الاحتلال
ads