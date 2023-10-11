موعد إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يتجه عشاق كرة القدم الأفريقية، غدًا الخميس، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث تقام مراسم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من العام الجديد.

وتستضيف كوت ديفوار، النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1984، التي توج بها منتخب الكاميرون على حساب نيجيريا في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تغيير موعد إقامة البطولة من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024، بسبب مخاوف الطقس خلال فصل الصيف في ساحل العاج.

ويقام كان 2023، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وأعلن «كاف» في وقت سابق، تصنيفات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يضم كل تصنيف من الأربعة، 6 منتخبات، إذ يتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الأول بجانب السنغال حامل اللقب، كوت ديفوار البلد المستضيف، المغرب، الجزائر وتونس.

أمم أفريقيا 2023

تصنيفات منتخبات أمم أفريقيا 2023

التصنيف الأول: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - كوت ديفوار- السنغال

التصنيف الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا – غينيا - كاب فيردي – زامبيا - غينيا الإستوائية - موريتانيا

التصنيف الرابع: أنجولا - غينيا بيساو - موزمبيق – ناميبيا – جامبيا - تنزانيا.

وتقسم المنتخبات المتأهلة إلى 6 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ليكتمل عقد ثمن النهائي.

وتجرى بعد ذلك، منافسات البطولة بنظام المباريات الإقصائية بدور الستة عشر ثم الثمانية ثم الأربعة ثم المباراة النهائية.

تميمة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتقام مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 في مركز المعارض في أبيدجان، في نسخة تشهد مشاركة 12 منتخبًا سبق لها التتويج باللقب، وعلى رأسها مصر الأكثر تتويجًا برصيد 7 مرات، ثم منتخب الكاميرون الذي توج باللقب 5 مرات.

وتنطلق مراسم قرعة أمم أفريقيا 2023، غدًا الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن الفنان العالمي ونجم الموسيقى آيكون ذات الأصول السنغالية يحيي الحفل الخاص بقرعة كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2023

وتنقل القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمية على موقع «يوتيوب»، مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.

كما تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس فعاليات قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023، عبر قناة beIN Sports News.