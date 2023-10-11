«سقطت من الشباك».. 3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات مصرع طفلة بالطالبية

باشرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة سقوط طفلة من الطابق الثالث، بنطاق دائرة قسم شرطة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

كما استمعت إلي أقوال أسرة الطفلة، حيث أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم التي تبلغ من العمر سنة ونصف، اختل توازنها وسقطت من الشباك بالشقة ملكهم، الكائنة بالطابق الثالث، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفلة بعد انتهاء التصاريح اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.