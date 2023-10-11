الونش يواصل برنامجه التأهيلي مع الزمالك ويقترب من العودة للملاعب

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.