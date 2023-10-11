محافظ قنا يجري جولة ميدانية بشوارع المدينة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة قنا، وذلك لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها لمظهرها الحضاري بمدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وصالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ قنا شوارع "الجمهورية، عزبة سعيد، مدخل كوبري دندرة، الميناء النهري" مشددا على سرعة ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضاري للطرق، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين والحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.