بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية وطقس خريفي على معظم المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تام في الأحوال الجوية، مشيرًة إلى أننا نشهد منذ عدة أيام أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، وهو ما يتوقع استمراره اليوم.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية الموثرة على البلاد هي شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي معتدلة في درجات حرارتها، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 30 درجة مئوية نهارا.

وتابعت أن طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب الصعيد وسيناء.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع دخول الليل ولا سيما ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، موضحة أن أمطار اليوم ستنحصر في السواحل الشمالية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وستكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح، والإسكندرية، ومتوسطة على البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، رفح، والعريش، ودمياط.