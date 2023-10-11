القبض على المتهم بقتل ابن خاله طعنا في مشاجرة بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل ابن خاله طعنا في مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمته قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض مطواه مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.