واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة ورصد وتقييم مسار الدراسة بمدراس المحافظة في أسبوعها الثاني.

وتابع شحاتة، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدارس طارق بن زياد 1، والنصر للتعليم الأساسي بمنطقة الشولحي، والحلازين الابتدائية غرب المحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة متابعا شرح المعلمين للحصص الدراسية ومدي تفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي.

ووجه مدير المديرية مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح بإعداد وتنظيم برنامج علاجى لمشكلات القراءة والكتابة للطلاب بالصفوف الأولى، وتخصيص جزء من الحصة لهذا الأمر بمدرسة النصر تحت إشراف توجيه اللغة العربية وقسمي التعليم الابتدائي والإعدادي.

وتطبيقا لسياسة الثواب والعقاب قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير مدرسة النصر للتعليم الأساسي للاهمال في أداء واجباته الوظيفية.

كذلك قدم الشكر والتقدير للعاملين بمدرسة الحلازين للجهد المتميز المبذول والأداء المخلص الفعال والمساهمة الإيجابية في تحسين مستوي الطلاب في القراءة والكتابة وعمليات الحساب من خلال تفعيل كراسات الدعم المدرسي الخاصة بكل طالب والتي تهدف للوقوف علي أوجه القصور لغويا ومعالجتها علي الفور من خلال الشرح بالحصص الدراسية.

وفي ختام الجولة المفاجئة أكد وكيل تعليم مطروح استمرار جولاته الميدانية بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة والاطمئنان علي تقديم منتج تربوي متميز يستفيد منه أبنائنا الطلاب.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة ويستبعد مدير مدرسة للاهمال في واجباته

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