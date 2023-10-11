محافظ جنوب سيناء يبحث إجراءات إقامة مسابقة القرآن الكريم

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد المصرف المتحد جيهان ابو حسين نائب مدير عام رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة رئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وحامد عصام مدير مساعد بإدارة إيثار للمسئولية المجتمعية، ومحمود عصام مصرفي ممتاز بإدارة إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة.

جرى خلال اللقاء بحث إجراءات إقامة مسابقة القرآن الكريم المقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد العضو المنتدب.

وأشارت جيهان ابو حسين إلى ان المسابقة تتم سنويا منذ بدء المصرف الإسلامي والبنك المصري المتحد في بداية الثمانينات واستمرت لما بعد الدمج من عام 2006.

موضحة أن المسابقة تتم بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتتم الاختبارات بالشروط الموضوعة بمعرفة لجنة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وتقدم جوائز مالية تصل إلى 2000 جنيه للفائز، توزع في الحفل الختامي يوم 24 نوفمبر بشرم الشيخ.

وأضافت أبو حسين انه تم اجراء الاختبارات بالمدن والتجمعات البدوية الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبو رديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وتجمعات " الحسوة، الجوفة، الطرفة، السباعية، بسانت كاترين".

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بإقامة هذه المسابقة السنوية للتشجيع على حفظ القرآن الكريم بالإضافة للمسابقة التي تنظمها محافظة جنوب سيناء في ليلة القدر كل عام، وأشاد المحافظ بدور المصرف المتحد وجهوده في دعم الطلاب أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.