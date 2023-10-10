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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

خارجية الشيوخ: الأمن القومي المصري أولوية أولى للقيادة السياسية

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
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أعربت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قلقها إزاء ما يحدث بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بما يعرض المنطقة كلها للخطر في حال اتساع الحرب الدائرة الآن والتي اتخذت أبعادا اقليمية ودولية.


وأكدت عفيفي في بيان لها أن الإدارة المصرية تنظر بكثير من الاهتمام والقلق من تدهور الأوضاع في المنطقة وتداعيات ذلك علي الأمن القومي المصري وعلي أمن المنطقة بكاملها 
وأشادت عفيفي بالتناول المعتدل للإدارة المصرية للأحداث وبتصريحات القيادة السياسية الواضحة والتي تحذر من تفاقم الأوضاع علي حدودنا الشرقية ومحاولة الضغط علي أهالي غزة للتحرك باتجاه الحدود المصرية لدخول سيناء ، كما حذر الرئيس السيسي من مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتخلي عن الأرض لافته إلي أن الرئيس يؤكد دائما علي أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.


وأضافت عفيفي أن  الأمن القومي المصري  أولوية اولي للقيادة المصرية ولكل الشعب المصري ودائما ما يؤكد ذلك الرئيس السيسي باعتباره خط أحمر ليس مسموحا لكائن من كان أن يتجاوزه أو يكسره بعد أن استطاعت مصر تحقيقه بثمن باهظ.


وثمنت النائبة الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية للوصول إلي تهدئة سريعة وحقن دماء الأبرياء العزل حيث يتحدث الرئيس مع كل زعماء العالم في الغرب والشرق بحثا عن حلول نهائية للقضية الفلسطينية باعتبارها ام القضايا في المنطقة .

 
وأضافت عفيفي أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه وأن الدعم المستمر لن يتوقف.


وطالبت عفيفي من المصريين اليقظة والانتباه والوقوف صفا واحدة خلف الدولة وخلف قواتنا المسلحة التي تحمي حدودنا ومقدراتنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي تنعكس علينا جميعا.

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لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ المقاومة الفلسطينية
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