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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. مؤتمر صحفي لفيتوريا للحديث عن ودية زامبيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة والربع من مساء غدًا بتوقيت القاهرة للحديث عن لقاء الفراعنة الودي أمام زامبيا ضمن استعدادات المنتخب لبطولاتي امم افريقيا وتصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
احمد كوكا 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفى محمد 
مروان حمدي

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