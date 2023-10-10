غدًا.. الإسماعيلي يستأنف تدريبه استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري

يستأنف لاعبو الإسماعيلي مرانهم غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فاركو في الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز المحدد موعده 22 أكتوبر الحالي باستاد الإسماعيلية.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي منح أعضاء الفريق أمس راحة سلبية لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس بعد لقائهم الأخير أمام الأهلي وألزموهم الانتظام غدًا في التدريبات اليومية بوجود كل من كمال السيد وعبد الله ومحمد عبدالفتاح لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن وعماد حمدي ومحمد حسن ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدي وأبو بكر حمزة الجمل وعبد الله السعيد ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي اختص أعضاء الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي بيوم إضافي عن باقي زملائهم حيث طالبهم الانضمام للتدريبات بعد غد الخميس للحصول على أكبر قسط من الراحة لإزالة الإجهاد عنهم.