منح مالية لطلاب جامعة كفرالشيخ ضمن مبادرة الطالب المنتج

اجتمعت لجنة فرز دراسات جدوي المشروعات المقدمة من الطلبة أصحاب المشروعات ضمن مبادرة الطالب المنتج، بجامعة كفر الشيخ، بعضوية كل من الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور سامح ابو الدهب أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ، ومحمد عبد الحميد منسق وحدة التضامن الاجتماعي، لاختيار أفضل 10 دراسات جدوي مقدمة من طلاب جامعة كفرالشيخ، لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعمها بمنحة مالية لتمويل المشروع.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على اهمية الحرف اليدوية وانها مشروعات مثمرة للطلبة ولريادة الأعمال، وأنها ذو أهمية كبيرة فى المجتمع، حيث تهتم وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة كفر الشيخ بمبادرة الطالب المنتج وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلبة الجامعة بهدف تمكينهم إقتصاديا وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود وحدة التضامن بالجامعة، وحفز الجميع على الإبتكار والإبداع وضرورة وأهمية تقديم الأفكار الجديدة موضحاً أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التى تساعد على إكساب المهارات الحرفية، مشيراً الى ان وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة تهدف في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب والعمل علي دعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الإستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

ومن جانبها اشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انه سوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب جامعة كفر الشيخ، لتقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصاً تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر، والأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تستهدف دعم الطلاب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، سعياً لتمكينهم إقتصاديا وتعظيم دورهم المجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع قطاع مشروعات البيئة.

