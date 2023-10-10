رئيس جامعة بني سويف يستقبل وزير الثقافة الأسبق

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وذلك على هامش زيارته للجامعة، حيث يحاضر في الندوة والتي ينظمها شباب الأكاديميين بالجامعة والمشاركين في منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بعنوان سفراء "المواطنة".

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة هبة يسري مدير برامج منتدي الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ بيشوي زايد نائب مدير البرنامج، والدكتور وليد محمد عبد الحليم منسق سفراء المواطنة بالجامعة.

ورحب الدكتور منصور حسن بالدكتور حلمي النمنم في رحاب جامعة بني سويف، مؤكداً أن اليوم يشهد عقد ندوة عن المواطنة، وافتتاح جدارية عن سفراء المواطنة بجوار كلية الآداب والتى قام بتنفيذها طلاب كلية الفنون التطبيقية، وتنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية بمشاركة الطلاب.

ووجه الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن سعادته لتواجده بالجامعة بين الطلاب وحضور ندوة سفراء المبادرة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه جامعة بني سويف وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة الي تنوع برامجها وكلياتها لتغطي كافة المجالات العلمية المتنوعة.

وفى نهاية اللقاء أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة لوزير الثقافة الأسبق على زيارته للجامعة.