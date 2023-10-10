نيفين هاني تحصل على ذهبية كأس مصر للجمباز الفني

حصلت اللاعبة نيفين هاني العربي على الميدالية الذهبية والمركز الأول لثالث مرة على التوالي في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت ٧ سنوات المقامة حاليا على الصالة المغطاة بمدينة نصر .

وجاءت منافسات البطولة قوية وتألق العديد من المشاركات، ونجحت نفين هاني بعد منافسة هي الأشرس فى الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في هذه المسابقة.

ويشرف على اللاعبة نفين هاني المدير الفني الدكتور إيهاب عبد المنعم الذي يتوقع لها مستقبل كبير مع اللعبة، حيث إنها موهبة صاعدة و لاعبة واعدة وموهوبة في هذه اللعبة وستكون ممثلة لمصر في المحافل الدولية في الأعوام القادمة.

وتلعب نيفين هاني فى نادي هواة الصيد بورفؤاد .