لماذا ينحني المسيحين عندما يبخرهم الكاهن؟

يتسأل البعض عن سبب انحناء المسيحين عندما يبخرهم الكاهن، حيث يتم ذلك لأن المبخرة والبخور يمثلان الكنيسة بأكملها.

فالاثني عشر جرساً هما رمز للرسل الاثني عشر وإلى بشارتهم التي خرجت بأصواتهم إلى كل الأرض، كما يسمع رنين الأجراس إلى أمكان بعيدة عن موقع الرنين والبخور هو رمز المسيح..

والغطائين الذين يحتويان البخور يرمزان إلى أحشاء البتول التي احتوت نار اللاهوت بداخلها..

ودخان البخور المتصاعد يجمع صلوات وطلبات المؤمنين ويرفعها موحدَّة إلى حيث الله يقيم (رمزياً إذ لا مكان محدد لله)..

وعندما يخرج المبخر حاملاً المبخرة وبعد تبخير أيقونتي السيد والسيدة يبخر عرش الأسقف اعترافاً منا بحضور الله غير المنظور بيننا..