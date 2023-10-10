الأقصر تستقبل 38 متسابقا من المشاركين في رالي تحدي عبور مصر.. صور

استقبلت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، المشاركين في «رالي تحدي عبور مصر٢٠٢٣» للسنة الثانية عشرة على التوالي، وعددهم 38 متسابقا من 11 دولة عربية وأجنبية مختلفة ممن يجوبون المحافظات المصرية بالموتوسيكلات في رالي تحدي عبور مصر، لمسافة 2900 كيلومتر في جولة حول المدن المصرية.

ووصل أعضاء رالي تحدى عبور مصر إلي مدينة الأقصر، حيث قضوا يوما للراحة والتعرف على معالم الأقصر السياحية المختلفة، عبر القيام برحلات البالون الطائر في سمائها وزيارة العديد من مناطقها، ثم انطلق الرالي بعد ذلك متحركا إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالموتوسيكلات لاستكمال رحلتهم.

وقد قامت إدارة السياحة بالمحافظة، بتقديم تسهيلات للمشاركين في الرالى وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير على المشاركين، مؤكدة أن المحافظة ترحب بزائريها من كافة دول العالم، وايضا بأعضاء تحدي الرالي من مختلف الجنسيات، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

جدير بالذكر، أن رالى تحدى عبور مصر ٢٠٢٣ في نسخته الثانية عشرة على التوالى في رحلة على مدار 8 أيام بهدف تنشيط السياحة المصرية، حيث انطلق يوم الخميس 5 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كم بدءاً من الإسكندرية مروراً (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايد ـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعاً إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.

ويعد رالي تحدى عبور مصر، هو رالي دولي لقيادة الدراجات النارية عبر أكثر الطرق تحديا وصعوبة في مصر حول المحافظات، وذلك بإشراف نادى روتاري الإسكندرية، وتحت رعاية وزارة السياحة والآثارـ وذلك للموسم ال12 وعبر أكثر من مدينة مصرية، وهو ليس حدثا رياضيا به عنصر المنافسة أو السباق ولا يوجد به فائزين.

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