حملة السيسي تستقبل وفدا من تحالف الأحزاب المصرية

استقبلت الحملة الرسمية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفدا من تحالف الأحزاب المصرية.

كان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مقر الحملة المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني له.

وخلال اللقاء رحب فوزي بالوفد، وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للوفد ولزيارته المقر، كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمناً دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للسيد المرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ومن جانبه، ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية، أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كل المحافظات والقرى، لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان "حملة وعي"، بما يحقق الصالح العام للدولة.

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