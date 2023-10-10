بالفيديو.. نيفين صالح تكشف تفاصيل فوزها بذهبية البطولة العربية للتايكوندو

كشفت البطلة نيفين صالح لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، تفاصيل فوزها بالمركز الأول وذهبية البطولة العربية للتايكوندو، قائلة: «بدأت ممارسة اللعبة في عام 2013 وكنت في الثامنة من عمري، وشاركت في بطولة الجمهورية، وقام والدي ووالدتي بتأهيلي وقررت الاستمرار في التايكوندو، تعبت وتمرنت كثيرا، وأدرس حاليا في مرحلة الثانوية العامة».

وأضافت "نيفين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "شاركت في بطولات الجمهورية حتى عام 2021 ولم أكن موفقة طوال هذه الفترة، ولكن في عام 2019 شاركت في بطولة مع المنتخب ولم أوفق تماما، وعندها قرر أن أحصل على المركز الأول في البطولة المقبلة».

وتابعت: «في عام 2020 لم يتم تنظيم بطولة الجمهورية بسبب ظروف جائحة كورونا، وفي عام 2021 حصلت على المركز الأول، وهو أو إنجاز حققته، كنت يائسة قبل هذا النجاح، لكني الفوز حفزني كثيرا، وقررت بذل المزيد من الجهد وحصلت على ميداليات كثيرة بعد هذا الفوز».