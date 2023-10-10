ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد ميليشيات "الشباب" جنوبى البلاد

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ الجيش الصومالى، عملية عسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مناطق تابعة لإقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد.

وقال ضباط الجيش الصومالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الغارة الجوية استهدفت مراكز لقيادات وعناصر من الإرهابيين في مدن بؤالي، وجلب وساكو بإقليم جوبا الوسطى.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عدة جبهات أمامية للقتال في مناطق وسط وجنوب البلاد؛ ما أدى إلى تصفية المتشددين منذ إعادة انتخاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مايو 2022م.

ads
الجيش الصومالى مليشيات الشباب الإرهابية
ads