بعد حالة الانهيار.. مستشار بشعبة الذهب يكشف أسباب خسارة الذهب ومصيره الأيام المقبلة

قال الدكتور وصفي أمين واصف، مستشار بشعبة الذهب، إن ما شهده سوق الذهب خلال الفترة الماضية هو عبارة عن تذبذب في الأسعار، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ولكن هناك أمور تحكم سعر الذهب في مصر، وهي العرض والطلب وسعر الذهب في البورصات العالمية، وأيضًا سعر الدولار بالسوق المحلي حسب البنك المركزي.

وأضاف واصف، أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة الآن هو قلة العرض وكثرة الطلب، وتوجه العديد من المواطنين على شراء السبائك وعدم الاقتراب من المشغولات، وكان الذهب يأتي من خلال السودان، ولكن هذه المشاكل الأخيرة تسببت في حدوث ندرة بالذهب في السوق المصري.





وأشار واصف، إلى أن السبائك الذهبية تسببت في ارتفاع الأسعار، ولكن قرار الحكومة المصرية بشأن الذهب القادم من الخارج، جاء إجمالا وليس تفصيلا، وبالتالي هناك أمور ليست واضحة ولم نعرف كيف تتعامل الحكومة مع كل المواطنين القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن المواطن الذي قام بشراء ذهب خلال الفترة الماضية، لا بد من أن ينتظر لأنه متوقع زيادة خلال الفترة المقبلة.