وكيل صحة المنوفية يعقد اجتماعا لإدارة الجودة وأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات

اجتمع الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة الجودة بالمديرية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني مدير المديرية، للتحسين المستمر لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور "الشلقاني" عن أهمية اتباع معايير الجودة الصحية بكل المنشآت الطبية من قبل كافة الأطقم الطبية كل فيما يخصة مشدداً على أهمية معايير أمن وسلامة المرضى وكذلك العمل على التحسين المستمر للأداء بكافة المنشآت الصحية.

كما قامت الدكتورة هبة حمدي ، بمناقشة كل الملاحظات التي تم رصدها عن الفترة السابقة بالمرورات المختلفة، كما قامت بالتدريب على طرق حساب بعض المؤشرات الجديدة التى تم استحداثها وطريقة تجميع وتحليل تلك المؤشرات ومنها مؤشرات تخص التسجيل الطبي وغيره، وقامت الدكتورة مروة سعيد وسحر جلال بشرح مشاريع التحسين بطرق 5s & quick kizen .

وفي ختام الاجتماع تقدمت "حمدي" بخالص الشكر والتقدير للحضور، مشددة على ضرورة تنفيذ ماتم من توصيات للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية في إطار تطبيق سياسات المديرية للتطوير وتحسين الأداء.