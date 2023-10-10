جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب المدارس الابتدائية

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بالمدرسة الابتدائية بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك"، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي 1105 طلاب كما تم إجراء كشف نظارة لـ94 طالبا بالمدرسة، وتحويل 19 حالة أخرى للعلاج برمد المستشفى الجامعي.

الجدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجار تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

قافلة طبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية بمدرسة بطوخ

الكشف الطبي على التلاميذ