السيسي يشهد عروضا للقوة البدنية والدفاع عن النفس لطلاب كلية الشرطة

قدم طلاب كلية الشرطة عروضا للقوة البدنية والدفاع عن النفس واستعرضوا تدريبات بدنية لرفع كفاءة الجسم، وشكلوا حلقات قتالية وتدريبات زوجية وثلاثية لتقوية عضلات الجسم

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي الطلبة المتفوقين الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية فضلا عن تسليميهم شهادات التقدير، كما يتم الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الضباط الجديد برتبة ملازم أول وذلك للعمل بالمواقع الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تشهد الحفلة عروض عسكرية يقدمها الطلاب الخريجين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم العالية في التدريب والمهارات الفنية والقتالية التي توضح مدى الاستعداد للعمل وأداء العمل المنوط بها في المواقع الشرطية.

وتعد كلية الشرطة المصرية من أهم الكليات الأمنية التي تؤهل الطلاب للعمل بوزارة الداخلية والحصول على الليسانس في القانون والعلوم العسكرية ويحمل الخريج برتبة ملازم أول ويتم توزيعها على المواقع الشرطية المختلفة في المحافظات للعمل على أداء رسالته الأمنية وحفظ الأمن والمواطنين في البلاد.