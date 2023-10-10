درة بوشوشة رئيسة للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية

اختارت الهيئة المديرة للدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية المنتجة التونسية درة بوشوشة, رئيسة للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.

درة بوشوشة اسم لامع في تاريخ الإنتاج السينمائي العربي والافريقي والعالمي، وعرفت بدعمها لسينما المؤلف والتزامها بالدفاع عن السينما الإفريقية وسينما الجنوب والترويج لها.

تولت بوشوشة إدارة أيام قرطاج السينمائية لثلاث دورات سنة 2008, 2010 و2014 حين منحت المهرجان أبعاد جديدة فأصبح موعدا سنويا وأطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الجهات كما أسست ورشة تكميل لدعم صناع الأفلام العرب والأفارقة.

بوشوشة حاضرة في المشهد السينمائي الدولي من خلال عضوية وترأس لجان تحكيم أهم المهرجانات السينمائية، فكانت عضوة لجنة تحكيم بمهرجان فينيسيا سنة 2020 وتولت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان فيسباكو 2023 كما انضمت لعضوية جوائز الأوسكار سنة 2018 وتم اختيارها عرّابة مصنع السينما في دورته الخامسة عشرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2023.