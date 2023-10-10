بعد ارتفاع المصروفات.. غضب طلاب الدراسات العليا بـ"تربية أسيوط" ومطالبات بتدخل رئيس الجامعة

اجتاحت حالة من الغضب، طلاب جامعة أسيوط بمختلف الكليات لارتفاع مصروفات الدبلومات لأكثر من 400%، وكانت الأبرز في رفع مصروفاتها للدبلومات بكلية التربية؛ فارتفع سعرها من 1000 جنيه لـ2150 للترم الأول و1800 جنيه للترم الثاني، ومقابلة شخصية بقيمة 105 جنيهات؛ ليتخطى الإجمالي 4 آلاف جنيه رسوم فقط للكلية باستثناء المواد التعليمية للطلاب.

وانتقد الطلاب الزيادات غير المبررة خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وأوضحت الطالبة اية منصور بالجامعة: “فوجئنا هذا العام بقيام إدارة الكلية برفع رسوم الدراسات العليا ليس الضعف فقط بل أربع أضعاف من ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه بخلاف مصاريف الكتب وغيره وهي نسبة كبيرة جدا وتعجيزية للكثيرين، وطالبت بتخفيض نسبة الزيادة، قائلة: ”إننا في حاجة للدراسة واستكمال الدراسات العليا".

وأضافت روفيدة طلعت، طالبة بالجامعة أنها زيادة غير طبيعية، وقالت: ”بجد حرام والله فيه مليون حاجة تاني غير مصاريف الدبلومة، تحويل رقمي، كتب وملخصات وكمان المغتربين هياخدوا سكنات غير المواصلات والأكل والشرب".

وأشارت ندى سيد طالبة، إلى أنه عقب معرفة الزيادة غير المبررة، قام الغالبية بالتراجع عن سحب الورق، منتقدة الفارق الكبير بين أسيوط، ومحافظة سوهاج؛ ففي سوهاج 1750 جنيهًا فقط، ونحتاج للدراسة لمواكبة سوق العمل وخاصة مع عدم توافر فرص عمل بسهولة، وقالت: “يعني لا ندرس ولا نشتغل، نعمل إيه؟”.

كما انتقد عدد من الطلاب تعدد الزيادات خاصة مع التحول الرقمي، والذي أصبح إجباريا للدراسات العليا، مطالبين بسرعة تدخل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والنظر للزيادة غير المبررة، حتى نتمكن من استكمال الدراسة، والنظر إلى أن الدراسات العليا ليست مصروفات جامعية فقط، خاصة للمغتربين؛ فتتعدد المتطلبات، بخلاف الإقامة والكتب الدراسية وما شابه ذلك.

وعلى الجانب الآخر، تابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ما يحدث من استغاثات الطلاب بتخفيض المصروفات للدراسات العليا، بكلية التربية، واعدًا بعقد اجتماع عاجل بمجلس الكلية ومحاولة الوصول لحلول تخفف عن الطلاب، وسيتم إعلان ما توصل إليه الاجتماع قريبا.