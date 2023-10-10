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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق أعلى سطح عقار بشارع المؤتمر في العمرانية دون إصابات.. صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب  أعلى سطح العقار رقم 4 حاره الفواكه من شارع المؤتمر بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح العقار رقم 4 حاره الفواكه من شارع المؤتمر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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