تعليم الفيوم: تدريب معلمات التعليم المجتمعي على المنصة الإلكترونية

أستقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ويتابعا تدريب معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم.

حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية وإدارة معلومات المديرية)، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي البرنامج التدريبي، لتدريب معلمات التعليم المجتمعي، بعدد 100 معلمة للدخول على منصة الإلكترونية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يتيح إدخال بيانات الطلاب وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث يحصل الطالب على حافز مادي تشجيعى قيمته 350 جنية شهريا ، على أن لا تقل نسبة حضور الطالب عن 80% وذلك للتشجيع على عدم التسرب.

يستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة من اليوم الأثنين 9 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر 2023م.

يستهدف البرنامج التدريبي، تدريب جميع معلمات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، حيث يتم تدريب معلمات إدارات اطسا وطامية وابشواى ويوسف الصديق.

جدير بالذكر تم الإنتهاء من تدريب معلمات التعليم المجتمعي لإدارات شرق وغرب وسنورس خلال العام الماضى 2022.

حضر التدريب الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة، وريحاب عريق وكيل المديرية، وسومية مدير إدارة التعليم المجتمعي، وأشرف عبدالجواد مدير مركز معلومات المديرية، والدكتورة كريمة مصطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وممثلي برنامج الغذاء العالمى، ودعاء عرفة ، ونفين أديب وياسمين الحبال.

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