"الداخلية" النمساوية: ضبط عصابة لتهريب البشر إلى أوروبا تضم 87 شخصًا

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط عصابة تهريب دولية مكونة من 87 شخصا.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات، إن السلطات بدأت التحقيق مع المهربين، لافتا إلى أن الشرطة تعمل باستمرار ومثابرة ضد مهربي البشر وانتهاكات اللجوء كما تعمل بشكل وثيق مع سلطات الشرطة الأجنبية.

وأضاف وزير الداخلية: "المهربون لا يهتمون بحياة البشر في أعمالهم الإجرامية وبالتالي فإن كل تفكيك لمنظمة تهريب هو مكسب أمني".

وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من سائق سيارة أجرة بتلقيه أوامر لنقل عدة أشخاص من فيينا إلى الحدود الألمانية حيث وجد الأمر مريبًا وتقدم ببلاغ ضد مجهولين بشبهة التهريب وإثر ذلك تم إجراء تحقيقات موسعة أدت إلى ضبط 87 مهربًا.

وذكر الوزير أن المشتبه بهم الـ 87 معظمهم يحملون الجنسية السورية، وقد قاموا بتهريب عدة آلاف من الأجانب إلى النمسا وعبرها أو داخل الاتحاد الأوروبي في الفترة من أغسطس عام 2021 إلى مايو من العام الماضي.