حملة السيسي تستقبل وفدًا من حزب المصريين الأحرار

استقبلت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفدًا من حزب المصريين الأحرار برئاسة المهندس عصام خليل رئيس الحزب، لعرض الرؤى والمقترحات ومشاركتها مع الحملة الرسمية.

في بداية اللقاء عبّر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، عن سعادته وترحيبه بوفد حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار من الأحزاب الليبرالية السياسية التي لها العديد من المواقف السياسية المشهود بها.

وأثناء اللقاء، استعرض حزب المصريين الأحرار عددًا من مقترحاته وأفكاره الذي سيعمل عليها من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مستفيدين من قاعدتهم العريضة المؤيدة للحزب في محافظات الجمهورية.

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