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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدولة الأردني السابق: عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

محمود الخرابشة وزير
محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق
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قال محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق، إنّه نتيجة ما يحدث فقدت الحكومة الإسرائيلية قدرتها على التصرف بعد العمليات البرية والبحرية التي شهدتها إسرائيل، لافتًا إلى أن ما يحدث أثبت أن لغة القوة والعنف والعنجهية لا يمكن لها أن تدوم بشكل لا نهائي.

وأضاف "الخرابشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حجم الخسائر التي مُنيت بها إسرائيل أصابها بالصدمة، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتابع، أن الولايات المتحدة انحازت على نحو واضح وصريح وهو ما اتضح من البيان الأمريكي، مشددًا على أن المواجهات المستمرة مع الفلسطينيين كانت صدمة كبيرة وعملية مخطط لها بشكل محكم ودقيق بعيدا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية والقدرة على التنبؤ بهذا النوع من العمليات التي أثبتت أنه لا بد من تحرير فلسطين في يوم من الأيام.


 

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محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق الحكومة الإسرائيلية إسرائيل
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