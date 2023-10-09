وزير الدولة الأردني السابق: عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

قال محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق، إنّه نتيجة ما يحدث فقدت الحكومة الإسرائيلية قدرتها على التصرف بعد العمليات البرية والبحرية التي شهدتها إسرائيل، لافتًا إلى أن ما يحدث أثبت أن لغة القوة والعنف والعنجهية لا يمكن لها أن تدوم بشكل لا نهائي.

وأضاف "الخرابشة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حجم الخسائر التي مُنيت بها إسرائيل أصابها بالصدمة، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتابع، أن الولايات المتحدة انحازت على نحو واضح وصريح وهو ما اتضح من البيان الأمريكي، مشددًا على أن المواجهات المستمرة مع الفلسطينيين كانت صدمة كبيرة وعملية مخطط لها بشكل محكم ودقيق بعيدا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية والقدرة على التنبؤ بهذا النوع من العمليات التي أثبتت أنه لا بد من تحرير فلسطين في يوم من الأيام.



