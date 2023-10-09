كأس العالم للأندية فرصة محمد عبد المنعم في الاحتراف

يأمل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في الحصول على عرض احتراف بشكل رسمي في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق هدفه بتجربة احترافية عاجلة.

وعلى الرغم من نفي النادي الأهلي تلقي أي عرض رسمي لرحيل محمد عبد المنعم، إلا أن اللاعب فتح خطوط اتصال مع شركة تسويق لتقديم عرض رسمي له في يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.

وقال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، إن اللاعب لديه أمل كبير في تلقي عرض مميز بعد المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة، والتي ستُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.