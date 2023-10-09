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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحث استعدادات انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من شرم الشيخ إلى دبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين، وفد الماني المنظمين لرحلة الدراجات الهوائية؛ لبحث استعدادات انطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من ايقونة السلام بشرم الشيخ الي دبي يوم 28 اكتوبر الجاري، وذلك في اطار نشر الوعي البيئي والترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئه، ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والامم المتحدة.

يشار الي ان محافظ جنوب سيناء كان قد التقي العام الماضي المغامرون الثلاثة الذين قاموا برحلة من القاهرة الي شرم الشيخ لنشر الوعي البيئي أمام ايقونة السلام بشرم الشيخ  قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب بجنوب سيناء.

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رحلة بالدراجات الهوائية - شرم الشيخ - دبي - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء وفد ألماني
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