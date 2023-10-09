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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم عقود 15 منزلًا بقرية النثيلة وتسليم عقود 15 منزلًا بنخل بوسط سيناء

تسليم عقود 15 منزلا
تسليم عقود 15 منزلا بقرية النثيلة وتسليم عقود 15 منزلا بنخل
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قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة، ثم الانتقال لمدينة نخل وافتتاح الموقف الجديد، وتسليم عقود 15 منزلا بقرية النثيلة، وتسليم عقود 15 منزلا بنخل، و مبنى لأحد البنوك، ومبنى البريد.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الاحتفالات بدأت الجمعة بافتتاح وأداء صلاة الجمعة فى مسجد السبيل غرب مدينة العريش، ومخبز للخبز المدعم بمنطقة السبيل خدمة لأهالي المنطقة، وافتتاح 10 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، و4 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام ، و6 عمارات سكنية بحى الريسة  شرق مدينة العريش، وتواصلت السبت بمدينة بئر العبد افتتاح إسكان التلول، ومدرسة التربية الخاصة الفكرية، ودار مناسبات قرية  النجاح، وموقف سيارات قرية 30 يونيو، ووحدة صحية قرية قاطية.

وفى مدينة الشيخ زويد تم إفتتاح مدرسة أبو فرج و مدرسة الخروبة، مدرسة الشلاق، ومدرسة نجع شبانة، وتفقد منشآت توسعات مستشفى الشيخ زويد وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، افتتاح مخبز للخبز المدعم

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