نائب محافظ شمال سيناء يفتتح الموقف الجديد للسيارات في مدينة نخل

افتتح اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المحاسب محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم، الموقف الجديد للسيارات في مدينة نخل.

وقال نائب المحافظ، أن موقف السيارات العمومي بمدينة نخل يهدف لخدمة التوسعات المستقبلية المتوقعة وزيادة الحركة نتيجة انشاء تجمعات تنموية متكاملة، حيث أقيم على مساحة 2.8 فدان، بتكلفة بلغت 20 مليون و500 ألف جنيه، ويتكون من مبني اداري على مساحة 144 متر مربع ويتكون من طابقين وكافتيريا ومسجد به مصلي للرجال واخر للسيدات وموقف السيارات وموقف الاتوبيسات ومحال تجارية وأماكن انتظار وبوابات دخول وخروج.

وكان نائب المحافظ قد افتتح المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ضمن سلسلة افتتاحات مشروعات خدمية بمركزي الحسنة ونخل