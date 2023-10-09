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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طب أسنان الفيوم تقيم حفل خريجي دفعة 2022.. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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شهدت الدكتور لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، فعاليات حفل خريجي دفعة ٢٠٢٢ بكلية طب الأسنان، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء الأسنان بالفيوم، والدكتور نيروز عبد الفتاح القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وأولياء الأمور، وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وأشارت الدكتورة لمياء إبراهيم، إلي أن التخرج هو البداية الحقيقية لرحلة الكفاح لبناء أنفسهم ومستقبلهم، كما أكدت أن جهودنا المبذولة طوال السنوات السابقة ليست فقط من أجل التخرج ولكن تعد بداية للحياة العملية.

وأوصت الطلاب بأن يتذكروا دائمًا خلال خطوات رحلتهم أنهم مرآة لكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، كما عبرت عن فخرها بأبنائها الخريجين الذين حصدوا مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي شاركوا فيها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تقدم الدكتورة وائل طوبار بتحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور على دعمهم الدائم والمستمر لأبنائهم طوال حياتهم وفترات دراستهم المختلفة.

وأوضح أن تنظيم تلك الاحتفالية هو تكليل لتعبهم بالنجاح والفرح.

وخلال الحفل قام د. علاء العشيري بإلقاء قسم أطباء الأسنان وقام الخريجون بترديده خلفه، كما أشاد بالجهود المبذولة التي تقدمها إدارة الكلية للطلاب، وأثنى على اقتناص الطلاب للمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي أقيمت على مستوى كليات طب الأسنان بمصر.

وفي ختام الحفل تم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، كما تم تكريم الخريجين الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، بالإضافة إلى تكريم ٤١ من الخريجين وإهدائهم درع الكلية.

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