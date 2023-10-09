محافظ الأقصر يتابع استعدادات الأجهزة للتعامل مع الأزمات والكوارث.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وآلية التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطواريء والأزمات، وذلك بحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد إسماعيل حلمي المستشار العسكري لمحافظة الأقصر.

وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجمعة الماضي، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بحصر كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وحصر ومراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحولات والمغذيات الكهربائية وعمل قاعدة بيانات كاملة بكافة المعدات مع حصر المتعطل منها، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من العناصر الفنية والإدارية والقانونية المختصة للمرور على تلك المعدات.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الحملات الميكانيكية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، والمرور والإنقاذ النهري والمسطحات المائية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومديريات الصحة والطرق والإسعاف، والغاز الطبيعي والبيئة، والطب البيطري والزراعة والتضامن والري.

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