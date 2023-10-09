وزير الشباب يستقبل بعثة منتخب الطائرة بعد تأهله لأولمبياد باريس

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بعد خوضها منافسات التصفيات العالمية لكرة الطائرة والتي أقيمت فى اليابان، والتأهل إلي أوليمبياد باريس بعد التفوق علي تونس، متصدراً التصنيف القارى لأفريقيا.

وخلال استقباله للبعثة، قال وزير الشباب والرياضة: "أهنئ بعثة المنتخب المصري للطائرة على تحقيقها للتأهل المثير لأولمبياد باريس، وهذا الإنجاز الرياضي العظيم يعكس التفاني والإصرار والعزيمة الذي أظهرته اللاعبين خلال مشوار التأهل، ويؤكد علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، ونحن فخورون بإنجازكم الرائع وتمثيلكم لمصر في أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وتأهلكم لأولمبياد باريس يعزز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية".

وأضاف صبحي: "تمثيل بلدنا في أولمبياد باريس يعد فرصة للتعريف بمواهبنا الرياضية والتنافس مع أفضل الرياضيين في العالم، ونحن واثقون من قدرتكم على تحقيق أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية، ونقدر جهودكم الكبيرة والتضحيات التي قدمتموها للوصول إلى هذا النقطة المهمة، وإنجازكم يلهم الأجيال القادمة ويعزز الأمل في تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية".

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن شكره لجميع أعضاء البعثة والجهاز الفني والاتحاد المصري للكرة الطائرة على العمل والتحضير الجيد الذي قاموا به للتأهل الي الأولمبياد القادمة، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال رحلتهم لأولمبياد باريس، معرباً عن ثقته التامة في تمثيلهم المشرف وتحقيق أداءً مميزاً خلال المنافسات.

وأشار "صبحي" إلي أن هذا الاستقبال وهذا التكريم يعكس تقدير الدولة المصرية للإنجاز الرياضي المهم الذي حققه الفريق ويبرز دعمها المستمر للرياضة في مصر، مؤكداً على أهمية استمرار الاستثمار في الرياضة وتوفير الدعم اللازم للرياضيين المصريين لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي.